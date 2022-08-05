Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях войск Украины
- AP
Об этом пишет Франс Пресс со ссылкой на её письмо.
«Выводы... были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со... строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности», — приводит РИА Новости текст сообщения.
Калламар подчеркнула, что Amnesty International «полностью поддерживает» изложенные в докладе выводы.
В докладе правозащитной организации Amnesty International говорится о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию Amnesty International. По его словам, доклад «амнистирует» Россию.