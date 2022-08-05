военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях войск Украины

Короткая ссылка
Генсек правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях войск Украины
  • AP

Об этом пишет Франс Пресс со ссылкой на её письмо.

«Выводы... были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со... строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Калламар подчеркнула, что Amnesty International «полностью поддерживает» изложенные в докладе выводы.

В докладе правозащитной организации Amnesty International говорится о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию Amnesty International. По его словам, доклад «амнистирует» Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить