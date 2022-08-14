Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят «независимые эксперты»

Доклад Amnesty International о нарушениях международных правовых норм и военного права проверят «независимые эксперты», сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление правозащитной организации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство, в бюро заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которых ожидали от агентства.

«Amnesty International хотели бы принять непосредственное участие в обработке, чтобы понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», — говорится в тексте заявления.

Ход работ будет определён на следующей неделе, после того, как национальные бюро, в том числе украинское, внесут свой вклад в проверку.

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию — по его словам, доклад «амнистирует» Россию.