Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада пересмотреть своё отношение к России и научиться с ней дружить.

Он заявил, что политикам на Западе необходимо пересмотреть не «стратегию развала Российской Федерации», а отношение к сотрудничеству с Москвой.

«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надёжный, честный», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни обратился к странам, которые рассматривают возможность «откусить» часть России.

«Стоит кому-либо захотеть откусить от страны — (он. — RT) останется без зубов», — добавил Кадыров.

Он призвал Запад научиться дружить с Россией — «свои же зубы целее будут».

Ранее Кадыров обвинил ЕC в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну.

Глава Чечни также отметил, что санкционная политика западных стран против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь.