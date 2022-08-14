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Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада пересмотреть своё отношение к России и научиться с ней дружить.
Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

Он заявил, что политикам на Западе необходимо пересмотреть не «стратегию развала Российской Федерации», а отношение к сотрудничеству с Москвой.

«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надёжный, честный», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни обратился к странам, которые рассматривают возможность «откусить» часть России.

«Стоит кому-либо захотеть откусить от страны — (он. — RT) останется без зубов», — добавил Кадыров.

Он призвал Запад научиться дружить с Россией — «свои же зубы целее будут».

Ранее Кадыров обвинил ЕC в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну.

Глава Чечни также отметил, что санкционная политика западных стран против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь.

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