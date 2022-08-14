Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
Он заявил, что политикам на Западе необходимо пересмотреть не «стратегию развала Российской Федерации», а отношение к сотрудничеству с Москвой.
«Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надёжный, честный», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни обратился к странам, которые рассматривают возможность «откусить» часть России.
«Стоит кому-либо захотеть откусить от страны — (он. — RT) останется без зубов», — добавил Кадыров.
Он призвал Запад научиться дружить с Россией — «свои же зубы целее будут».
Ранее Кадыров обвинил ЕC в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну.
Глава Чечни также отметил, что санкционная политика западных стран против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь.