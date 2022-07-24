Кадыров обвинил ЕC в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram обвинил ЕC в попытках вынудить Россию начать полномасштабную войну.

«Европа заявлениями и военной поддержкой преследует определённую цель — вынудить Россию перейти на полномасштабную войну», — написал он.

По его словам, в ЕС желают, чтобы Россия пошла на конфликт с применением всех видов вооружения.

Кадыров при этом усомнился в том, что такой сценарий отвечает интересам украинского народа, в то время как, по его мнению, Запад в этом крайне заинтересован, так как западные страны полагают, что это ослабит Россию.

В апреле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».