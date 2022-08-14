Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал ввести санкции против Ирана
«Жестокое нападение с применением холодного оружия против Салмана Рушди должно стать тревожным звоночком для Запада. Реакция Ирана на это нападение служит ещё одним аргументом в пользу объявления КСИР вне закона», — сказал он в интервью The Telegraph.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.
По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.
Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили расправой за то, что она поддержала в Twitter раненного коллегу.