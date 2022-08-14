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Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал ввести санкции против Ирана

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Экс-глава Минфина, кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак призвал ввести санкции против Ирана и признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) за якобы причастность к нападению на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

«Жестокое нападение с применением холодного оружия против Салмана Рушди должно стать тревожным звоночком для Запада. Реакция Ирана на это нападение служит ещё одним аргументом в пользу объявления КСИР вне закона», — сказал он в интервью The Telegraph.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.

По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.

Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили расправой за то, что она поддержала в Twitter раненного коллегу.

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