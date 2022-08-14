военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Писательнице Джоан Роулинг пригрозили расправой за поддержку Рушди

Короткая ссылка
Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили расправой за то, что она поддержала в Twitter раненного при нападении в Нью-Йорке писателя Салмана Рушди.

Как сообщает Daily Mail, после инцидента она поддержала коллегу постом в соцсети, на который получила комментарий: «Не переживай. Ты — следующая».

Роулинг сообщила, что уже обратилась в полицию из-за полученных угроз.

«Всем, кто отправил сообщения с поддержкой: спасибо. Задействована полиция (уже привлекалась по другим подобным инцидентам)», — говорится в сообщении писательницы в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.

По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить