Писательнице Джоан Роулинг пригрозили расправой за поддержку Рушди
Как сообщает Daily Mail, после инцидента она поддержала коллегу постом в соцсети, на который получила комментарий: «Не переживай. Ты — следующая».
Роулинг сообщила, что уже обратилась в полицию из-за полученных угроз.
«Всем, кто отправил сообщения с поддержкой: спасибо. Задействована полиция (уже привлекалась по другим подобным инцидентам)», — говорится в сообщении писательницы в Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.
По информации газеты The New York Times, писатель после нападения находится на ИВЛ.