Bloomberg: засуха и обмеление рек усугубят энергетический кризис в Европе

Рекордная засуха и обмеление рек приведут к ухудшению энергетического кризиса в европейских странах, которые лишились прежнего объёма поставок газа из России.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Авторы материала спрогнозировали, что вследствие жары Рейн продолжит высыхать в начале следующей недели.

Это, отмечается в статье, приведёт к ограничению поставок жизненно важных товаров в некоторые части ЕС, которые доставляются по данному пути.

«Климатический кризис произошёл в худшее из возможных времён, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», — отметили авторы публикации.

Обозреватели допустили, что рекордные показатели засухи и её последствия могут привести к значительному повышению стоимости жизни в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Бельгия столкнулась с самой сильной засухой с 1885 года, в июле в королевстве выпало менее 8% от месячной нормы осадков.

Как сообщала газета The Guardian, истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи из-за аномальной жары.