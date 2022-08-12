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Гутерреш назначил координатора ООН по продуктовой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил постоянного координатора от всемирной организации по продуктовой сделке — им стал представитель Судана Амир Махмуд Абдулла.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по «черноморской зерновой инициативе», — следует из заявления всемирной организации.

Отмечается, что Абдулла имеет богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского порта Черноморск в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

Временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.

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