военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ООН заявили об интересе владельцев судов к экспорту зерна с Украины

Короткая ссылка
Временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.
В ООН заявили об интересе владельцев судов к экспорту зерна с Украины
  • © Michael Shtekel

«Я считаю, что мы наблюдаем значительный интерес со стороны владельцев судов в плане их готовности к обеспечению этих поставок», — приводит ТАСС его слова.

Кенни добавил, что размещение инструкций центра по вывозу продовольствия с Украины поспособствует росту числа заявок на экспорт.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить