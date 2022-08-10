В ООН заявили об интересе владельцев судов к экспорту зерна с Украины

Временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.

«Я считаю, что мы наблюдаем значительный интерес со стороны владельцев судов в плане их готовности к обеспечению этих поставок», — приводит ТАСС его слова.

Кенни добавил, что размещение инструкций центра по вывозу продовольствия с Украины поспособствует росту числа заявок на экспорт.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.