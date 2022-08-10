В ООН заявили об интересе владельцев судов к экспорту зерна с Украины
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«Я считаю, что мы наблюдаем значительный интерес со стороны владельцев судов в плане их готовности к обеспечению этих поставок», — приводит ТАСС его слова.
Кенни добавил, что размещение инструкций центра по вывозу продовольствия с Украины поспособствует росту числа заявок на экспорт.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.