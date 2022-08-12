Экс-глава МИД Эстонии: поездки россиян в ЕС подрывают действующие санкции

Возможность посещать россиянами страны Евросоюза подрывает действующие санкции, заявила член Центристской партии и бывший министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Она напомнила, что ранее страна ввела визовые ограничения и призвала продолжать соответствующий курс. По мнению Лийметс, странам — членам ЕС важно прийти к единой позиции по этому вопросу и «объяснить партнёрам, что они должны согласиться с этим ограничением».

«Необходимо объяснить Германии, что Россия является страной-агрессором... Это нужно последовательно объяснять, а также наглядно показать, как нынешние активные поездки подрывают и введённые нами санкции», — заявила экс-министр ERR.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

В Эстонии также назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью RT назвал полным нонсенсом решение эстонского МИД.