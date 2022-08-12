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WP: агенты ФБР в ходе обысков в имении Трампа искали документы о ядерном оружии

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Сотрудники ФБР в ходе обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде искали документы, связанные с ядерным оружием.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить участия Трампа в выборах президента в 2024 году.

Трамп также рассказал, что во время проведения обыска агенты ФБР попросили всех покинуть помещение.

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