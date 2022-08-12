Минюст США попросил суд рассекретить документы о прошедшем в имении Трампа обыске
«Министерство подало заявление, чтобы сделать документы публичными», — приводит его слова РИА Новости.
Гарланд рассказал, что Минюст США через суд запросил ордер, в рамках которого агенты ФБР провели обыск в имении Трампа.
«Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск», — заявил он.
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить участия Трампа в выборах президента в 2024 году.
Трамп также рассказал, что во время проведения обыска агенты ФБР попросили всех покинуть помещение.