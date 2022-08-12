Читатели Le Figaro осудили решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма».

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счёты с бывшим СССР?» — заявил один из читателей.

Другой пользователь отметил, что латвийские власти «лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США».

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В МИД России отметили, что решение сейма Латвии признать Россию «поддерживающим терроризм государством» является очередным проявлением русофобии.

Также в российском МИД сообщили, что решение Риги противоречит международному праву.