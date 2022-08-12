военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Читатели Le Figaro осудили решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

Короткая ссылка
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма».

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счёты с бывшим СССР?» — заявил один из читателей.

Другой пользователь отметил, что латвийские власти «лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США».

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В МИД России отметили, что решение сейма Латвии признать Россию «поддерживающим терроризм государством» является очередным проявлением русофобии.

Также в российском МИД сообщили, что решение Риги противоречит международному праву

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить