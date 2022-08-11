МИД: решение сейма Латвии по России противоречит международному праву
- РИА Новости
«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что такое решение нарушает принцип суверенного равенства государств, который зафиксирован в Уставе ООН.
Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.