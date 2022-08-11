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МИД: решение сейма Латвии по России противоречит международному праву

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Решение сейма Латвии объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» противоречит международному праву. Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.
МИД: решение сейма Латвии по России противоречит международному праву
  • РИА Новости

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что такое решение нарушает принцип суверенного равенства государств, который зафиксирован в Уставе ООН.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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