МИД: решение сейма Латвии по России противоречит международному праву

Решение сейма Латвии объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» противоречит международному праву. Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что такое решение нарушает принцип суверенного равенства государств, который зафиксирован в Уставе ООН.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.