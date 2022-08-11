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В Москве назвали русофобией решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

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Решение сейма (парламента) Латвии признать Россию «поддерживающим терроризм государством» является очередным проявлением русофобии. Об этом сообщили в российском МИД.
В Москве назвали русофобией решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»
  • РИА Новости

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — говорится в заявлении.

Также в российском МИД сообщили, что решение Риги противоречит международному праву

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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