В Москве назвали русофобией решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»

Решение сейма (парламента) Латвии признать Россию «поддерживающим терроризм государством» является очередным проявлением русофобии. Об этом сообщили в российском МИД.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — говорится в заявлении.

Также в российском МИД сообщили, что решение Риги противоречит международному праву.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.