В Москве назвали русофобией решение сейма Латвии признать Россию «спонсором терроризма»
- РИА Новости
«Рассматриваем заявление сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством — спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики», — говорится в заявлении.
Также в российском МИД сообщили, что решение Риги противоречит международному праву.
Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.