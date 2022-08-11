военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Полянский прокомментировал ситуацию с пунктами назначения судов с украинским зерном

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал маршруты движения судов с украинским зерном.

«Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю суету с вывозом украинского зерна», — написал Полянский в Twitter.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что с начала работы механизма экспорта зерна с Украины грузы продовольствия были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Италии и Китая.

«Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран», — допустил Полянский.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

Временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить