Полянский прокомментировал ситуацию с пунктами назначения судов с украинским зерном

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал маршруты движения судов с украинским зерном.

«Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю суету с вывозом украинского зерна», — написал Полянский в Twitter.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что с начала работы механизма экспорта зерна с Украины грузы продовольствия были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Италии и Китая.

«Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран», — допустил Полянский.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

Временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.