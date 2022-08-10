The Telegraph: конфликт США и Китая станет военным кошмаром для всей планеты

Вооружённый конфликт между США и Китаем за Тайвань станет военным и экономическим кошмаром для всей планеты, заявил обозреватель The Telegraph Роджер Бутль.

Он отметил, что тайваньский кризис, который обострился после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, не утихнет после её возвращения в Америку.

«Она (ситуация вокруг острова. — RT) будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастёт в войну с участием США, результаты будут разрушительными», — цитирует Бутля РИА Новости.

По словам колумниста, на фоне уже имеющихся проблем из-за пандемии и конфликта на Украине тайваньский кризис оборвёт глобальные цепочки поставок.

Он также подчеркнул важность Китая для планеты, так как на его долю приходится 15% экспорта товаров в мире.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в Вашингтоне не позволят Китаю «изолировать Тайвань».

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Грегори Микс сообщил, что законодатели США разрабатывают комплекс мер для ускорения процесса передачи военной помощи, в том числе Тайваню.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что у США нет правовых или моральных оснований распоряжаться судьбой стран и народов.