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Захарова: у США нет правовых и моральных оснований распоряжаться судьбой стран и народов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси, напомнила, что у США нет правовых или моральных оснований распоряжаться судьбой стран и народов.
Захарова: у США нет правовых и моральных оснований распоряжаться судьбой стран и народов
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Пелоси, видимо, не слышала, как госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран... У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов», — написала она в Telegram.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в Вашингтоне не позволят Китаю «изолировать Тайвань».

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Грегори Микс сообщил, что законодатели США разрабатывают комплекс мер для ускорения процесса передачи военной помощи, в том числе Тайваню.

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