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В ООН пообещали отреагировать в случае ввода ЕС запрета на выдачу виз россиянам

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал, что даст комментарий в случае, если ЕС введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.
В ООН пообещали отреагировать в случае ввода ЕС запрета на выдачу виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если это произойдёт, мы дадим комментарий», — сказал он, отвечая на вопрос, сочтут ли такой шаг со стороны Евросоюза нарушением прав человека.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.

Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче виз россиянам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.

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