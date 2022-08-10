В ООН пообещали отреагировать в случае ввода ЕС запрета на выдачу виз россиянам
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Если это произойдёт, мы дадим комментарий», — сказал он, отвечая на вопрос, сочтут ли такой шаг со стороны Евросоюза нарушением прав человека.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.
Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче виз россиянам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.