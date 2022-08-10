В ООН пообещали отреагировать в случае ввода ЕС запрета на выдачу виз россиянам

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал, что даст комментарий в случае, если ЕС введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если это произойдёт, мы дадим комментарий», — сказал он, отвечая на вопрос, сочтут ли такой шаг со стороны Евросоюза нарушением прав человека.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.

Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по выдаче виз россиянам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.