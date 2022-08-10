В Калининграде выразили недоумение вертолётным сопровождением российских поездов с грузами
- РИА Новости
- © Михаил Голенков
Он отметил, что перевозку в стране осуществляет литовский локомотив с литовским экипажем.
«Получается, что наши соседи-литовцы охраняют своими вертолётами российский груз от собственного экипажа. По нашей оценке, литовская сторона занимается имитацией выполнения пояснений Еврокомиссии», — заявил Лысков РИА Новости.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
По данным газеты The Wall Street Journal, ранее литовские вертолёты сопроводили следующие в Калининградскую область российские поезда, «опасаясь» за безопасность Сувалкского коридора.