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WSJ: литовские вертолёты следят за российскими поездами из-за опасения за Сувалкский коридор

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Литовские вертолёты сопровождают многие следующие в Калининградскую область российские поезда, «опасаясь» за безопасность Сувалкского коридора.

Об этом пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Майклз.

Издание со ссылкой на МВД Литвы отметило, что пограничники увеличили в четыре раза количество патрульных вылетов по сравнению с показателями 2020 года.

«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолёты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заявил обозреватель.

По словам автора статьи, Североатлантический альянс беспокоит будущее польско-литовского пограничного региона, который расположен между Калининградской областью и Белоруссией.

Кроме того, эти тревожные настроения негативно сказываются на польских бизнесменах в Сувалках, а также отпугивают инвесторов.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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