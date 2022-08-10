В Италии начали первое расследование в отношении предполагаемого наёмника ВСУ

Специальное региональное управление по борьбе с мафией и терроризмом в Генуе открыло первое в Италии расследование в отношении предполагаемого наёмника, сражающегося на территории Украины.

По данным агентства ANSA, речь идёт о 19-летнем Кевине Кьяппалоне, который вступил в Интернациональный легион теробороны Украины.

Поводом к началу расследования послужило его интервью изданию «Панорама», где он заявил о намерениях отправиться защищать Украину от «операции по денацификации». Отмечается, что юноша разделяет идеалы неофашистского итальянского движения CasaPound.

Кьяппалоне попал на Украину через границу с Польшей и отправился воевать в Донбасс после прохождения подготовки.

Молодому человеку грозит от двух до семи лет заключения по законам Италии за участие в боевых действиях в качестве наёмника.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.