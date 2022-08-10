военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Италии начали первое расследование в отношении предполагаемого наёмника ВСУ

Короткая ссылка
Специальное региональное управление по борьбе с мафией и терроризмом в Генуе открыло первое в Италии расследование в отношении предполагаемого наёмника, сражающегося на территории Украины.
В Италии начали первое расследование в отношении предполагаемого наёмника ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По данным агентства ANSA, речь идёт о 19-летнем Кевине Кьяппалоне, который вступил в Интернациональный легион теробороны Украины.

Поводом к началу расследования послужило его интервью изданию «Панорама», где он заявил о намерениях отправиться защищать Украину от «операции по денацификации». Отмечается, что юноша разделяет идеалы неофашистского итальянского движения CasaPound.

Кьяппалоне попал на Украину через границу с Польшей и отправился воевать в Донбасс после прохождения подготовки.

Молодому человеку грозит от двух до семи лет заключения по законам Италии за участие в боевых действиях в качестве наёмника.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить