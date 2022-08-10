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Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился после доклада о преступлениях ВСУ

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Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг покинул должность после того, как организация опубликовала доклад правозащитников о преступлениях ВСУ.
Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился после доклада о преступлениях ВСУ
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — RT)», — приводит РИА Новости выдержку из его интервью Svenska Dagbladet.

В качестве причины Вестберг указал своё несогласие с докладом.

По его словам, изначально Amnesty International занималась освобождением заключённых, но затем «расширила свой мандат».

В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию  — по его словам, доклад «амнистирует» Россию.

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Зеленский негативно высказался из-за того, что она раскрыла те факты об украинской армии, о которых не сообщают западные СМИ.

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