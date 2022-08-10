Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился после доклада о преступлениях ВСУ
- AP
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«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — RT)», — приводит РИА Новости выдержку из его интервью Svenska Dagbladet.
В качестве причины Вестберг указал своё несогласие с докладом.
По его словам, изначально Amnesty International занималась освобождением заключённых, но затем «расширила свой мандат».
В докладе правозащитной организации Amnesty International ранее констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правозащитную организацию — по его словам, доклад «амнистирует» Россию.
Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Зеленский негативно высказался из-за того, что она раскрыла те факты об украинской армии, о которых не сообщают западные СМИ.