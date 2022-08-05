Правозащитник Барака: Amnesty International рассказала о ВСУ то, о чём СМИ не сообщают
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Об этом Барака написал в своём Twitter.
«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International попала под влияние кремлёвской пропаганды, за то, что указала на очевидное, о чём западная пресса не сообщает, — что украинские войска используют мирных жителей в качестве щита», — заявил он.
Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
После этого Зеленский раскритиковал Amnesty International. По его словам, доклад «амнистирует» Россию.
Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.