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Правозащитник Барака: Amnesty International рассказала о ВСУ то, о чём СМИ не сообщают

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Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский негативно высказался о правозащитной организации Amnesty International из-за того, что она раскрыла те факты об украинской армии, о которых не сообщают западные СМИ.
Правозащитник Барака: Amnesty International рассказала о ВСУ то, о чём СМИ не сообщают
  • Legion-Media
  • © BildFunkMV

Об этом Барака написал в своём Twitter.

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International попала под влияние кремлёвской пропаганды, за то, что указала на очевидное, о чём западная пресса не сообщает, — что украинские войска используют мирных жителей в качестве щита», — заявил он.

Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

После этого Зеленский раскритиковал Amnesty International. По его словам, доклад «амнистирует» Россию.

Позже генсек Amnesty International Агнес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.

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