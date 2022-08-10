Постпред России выразил надежду, что Киев не будет препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В России рассчитывают, что киевские власти не будут препятствовать отправке миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я должен сказать, что для того, чтобы миссия состоялась и прошла успешно, нужно, чтобы украинская сторона по крайней мере не создавала искусственных препятствий», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ульянов добавил, что на данный момент нет признаков, что киевские власти приветствуют миссию МАГАТЭ.

«Очень хотелось бы, чтобы это было ошибочным впечатлением и что украинцы не станут чинить препятствия для осуществления этой миссии», — отметил он.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.