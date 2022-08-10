Посол КНР в Москве заявил, что Китай и Россия вступили в самый успешный период отношений

Китай и Россия вступили в самый успешный период межгосударственных отношений с высочайшим уровнем взаимодоверия и стратегической значимостью, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам китайского посла, это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны.

Дипломат назвал сотрудничество между Москвой и Пекином важной силой, которая способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

В июле в Приморском крае состоялось заседание «Перспективы укрепления всестороннего российско-китайского сотрудничества», на нём обсудили дальнейшие планы по укреплению дружественных отношений.

Производители Московской области экспортировали в Китай продукцию почти на $174 млн в I квартале 2022 года.