Посол КНР в Москве заявил, что Китай и Россия вступили в самый успешный период отношений
- РИА Новости
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«Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам китайского посла, это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны.
Дипломат назвал сотрудничество между Москвой и Пекином важной силой, которая способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.
В июле в Приморском крае состоялось заседание «Перспективы укрепления всестороннего российско-китайского сотрудничества», на нём обсудили дальнейшие планы по укреплению дружественных отношений.
Производители Московской области экспортировали в Китай продукцию почти на $174 млн в I квартале 2022 года.