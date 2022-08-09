Производители Подмосковья экспортировали в Китай продукцию на $174 млн в I квартале
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Таким образом, КНР становится всё более значимым экспортным направлением для подмосковных предприятий», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По её словам, активную поддержку в работе с иностранными партнёрами подмосковным компаниям оказывает региональный фонд ВЭД.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.