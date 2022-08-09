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Производители Подмосковья экспортировали в Китай продукцию на $174 млн в I квартале

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Производители Московской области экспортировали в Китай продукцию почти на $174 млн в I квартале 2022 года.
Производители Подмосковья экспортировали в Китай продукцию на $174 млн в I квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это в 2,9 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Таким образом, КНР становится всё более значимым экспортным направлением для подмосковных предприятий», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, активную поддержку в работе с иностранными партнёрами подмосковным компаниям оказывает региональный фонд ВЭД.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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