В Приморье обсудили перспективы укрепления экономического партнёрства с Китаем

В Приморском крае состоялось заседание «Перспективы укрепления всестороннего российско-китайского сотрудничества», на нём обсудили дальнейшие планы по укреплению дружественных отношений.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Денежные средства из Китая составляют около 46% от всех иностранных инвестиций в Приморье.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина отметила, что многие китайские предприниматели активно ведут бизнес на территории региона, система грузоперевозок показывает себя отлично. Она вынесла предложение расширить торгово-экономические отношения: наладить поставку сельхозпродукции, морепродуктов и материалов лесообработки.

В повестку встречи также вошло обсуждение инновационных предприятий по производству спецтехники, комплектующих и запчастей, электроники и бытовой техники, а также автомобилестроения.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.