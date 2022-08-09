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Экс-президент Чехии обвинил Запад в замалчивании неудобных тезисов об Украине

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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью изданию iDnes.cz обвинил Запад в замалчивании неудобных тезисов об Украине и подаче информации лишь с выгодных ему позиций.
Экс-президент Чехии обвинил Запад в замалчивании неудобных тезисов об Украине
  • РИА Новости

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем политик выразил негодование по поводу того, что лидеры стран Запада отказываются обсуждать опасения российской стороны о приближении инфраструктуры НАТО к её границам, а также факт роста враждебности Киева как к России в целом, так и к русскоязычному меньшинству, живущему на украинской территории.

Бывший президент Чехии добавил, что диктат единого европейского мнения и игнорирование правды о сложившейся ситуации чрезвычайно опасны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переворот на Украине в 2014 году угрозой миропорядку. По его словам, российская сторона не согласна с заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что действия России якобы являются «атакой на текущий мировой порядок». Он подчеркнул, что реальной угрозой миропорядку стал государственный переворот на Украине в 2014 году, срежиссированный членами альянса.

Также Песков заявил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.

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