Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переворот на Украине в 2014 году угрозой миропорядку.

Как отметил Песков, российская сторона не согласна с заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы действия России являются «атакой на текущий мировой порядок». Он подчеркнул, что реальной грозой для миропорядка стал государственный переворот на Украине в 2014 году, срежиссированный членами альянса.

«Кроме того, настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире и на нашем континенте, то есть в Европе, — наверное, переворот, который произошёл на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами — членами НАТО, несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.