Депутат Затулин осудил заявление Каллас о возможности запрета выдачи виз россиянам

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Эстонии, которая выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

«Я думаю, что премьеру Эстонии легко рассуждать. Эстония не самая посещаемая нашими туристами страна… А что касается того, что Эстония, или Латвия, или Литва, или, на худой конец, Польша диктуют всей остальной Европе, что можно, а что нельзя, — это просто свидетельство декаданса жизни Европы», — сказал депутат.

По его мнению, Эстония, как и другие вышеперечисленные страны, в собственных интересах всегда изображает из себя бойца на передней линии фронта.

«И именно за счёт этого (эстонские власти. — RT) рассчитывают добывать вожделенные гранты и инвестиции со стороны своих западных союзников. Ничего удивительного в том, что они подхватывают или даже предвосхищают любой недружественный жест в адрес граждан России, нет. Причём, хочу заметить, что в начале они всячески пытались подчеркнуть, что они не против граждан, не против русских, а против Путина и его команды. Но теперь все маски давно сброшены и речь идёт обо всех без исключения», — заключил Затулин.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

Зеленский призвал западные страны запретить въезд на их территорию для всех россиян.