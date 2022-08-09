Володин: более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России

Более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка.

«Это несёт для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться», — пояснил Володин.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин высказался о поведении западного бизнеса на фоне антироссийских санкций.