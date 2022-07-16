Топилин высказался о поведении иностранного бизнеса на фоне антироссийских санкций

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин высказался о поведении западного бизнеса на фоне антироссийских санкций.

По его словам, в настоящий момент иностранный бизнес предпочитает уйти в тень.

«В открытую никто из западных бизнесменов, финансистов, инвесторов сегодня, конечно, не скажет, что он против антироссийских санкций. Но, поверьте, все они до единого хотят продолжать работать в России, не желают уходить с нашего рынка, стремятся сделать всё возможное, чтобы не потерять свои огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, доходность западных компаний «была невероятно высокой» на российском рынке, поэтому неудивительно, что западный бизнес так держится за Россию.

«Готов сегодня даже спрятаться в тень, лишь бы его деятельность в нашей стране не бросалась в глаза», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо точечно настраивать меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций.