Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо точечно настраивать меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций.

«Ситуация по отраслям крайне неравномерная. Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и (помогать. — RT) с запуском новых проектов», — приводит его слова ТАСС.

Мишустин: нужно точечно настроить меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.