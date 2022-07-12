Мишустин: нужно точечно настроить меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо точечно настраивать меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций.
Мишустин: нужно точечно настроить меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций
  • РИА Новости

«Ситуация по отраслям крайне неравномерная. Нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки, помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать реализацию начатых инвестиционных программ, как и (помогать. — RT) с запуском новых проектов», — приводит его слова ТАСС.

  • Мишустин: нужно точечно настроить меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

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