Госдума 15 июля рассмотрит инициативы по поддержке россиян и российской экономики
- РИА Новости
«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нём планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели было внесено 86 инициатив.
Ранее Володин назвал самые важные законы весенней сессии.