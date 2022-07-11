Госдума 15 июля рассмотрит инициативы по поддержке россиян и российской экономики

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума 15 июля рассмотрит инициативы по поддержке россиян и российской экономики
  • РИА Новости

«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нём планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели было внесено 86 инициатив.

Ранее Володин назвал самые важные законы весенней сессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить