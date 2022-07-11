Госдума 15 июля рассмотрит инициативы по поддержке россиян и российской экономики

Депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нём планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели было внесено 86 инициатив.

Ранее Володин назвал самые важные законы весенней сессии.