Володин подвёл итоги работы Госдумы в весеннюю сессию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы весенней сессии.
Володин подвёл итоги работы Госдумы в весеннюю сессию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В феврале парламентарии ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Их единогласно поддержали все пять фракций», — подчеркнул Володин в разговоре с «Парламентской газетой».

По словам спикера, также повышены пенсии военным и неработающим пенсионерам, введён ряд антисанкционных законов для поддержки граждан и экономики. Статус ветерана и инвалида боевых действий распространили на военнослужащих, которые с 24 февраля участвуют в специальной военной операции на Украине.

Также принят ряд важных законодательных инициатив в сферах образования, права и социальной политики.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

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