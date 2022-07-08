Володин подвёл итоги работы Госдумы в весеннюю сессию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы весенней сессии.

В феврале парламентарии ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Их единогласно поддержали все пять фракций», — подчеркнул Володин в разговоре с «Парламентской газетой».

По словам спикера, также повышены пенсии военным и неработающим пенсионерам, введён ряд антисанкционных законов для поддержки граждан и экономики. Статус ветерана и инвалида боевых действий распространили на военнослужащих, которые с 24 февраля участвуют в специальной военной операции на Украине.

Также принят ряд важных законодательных инициатив в сферах образования, права и социальной политики.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.