Володин подвёл итоги работы Госдумы в весеннюю сессию
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
В феврале парламентарии ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками.
«Их единогласно поддержали все пять фракций», — подчеркнул Володин в разговоре с «Парламентской газетой».
По словам спикера, также повышены пенсии военным и неработающим пенсионерам, введён ряд антисанкционных законов для поддержки граждан и экономики. Статус ветерана и инвалида боевых действий распространили на военнослужащих, которые с 24 февраля участвуют в специальной военной операции на Украине.
Также принят ряд важных законодательных инициатив в сферах образования, права и социальной политики.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.