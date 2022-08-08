Аналитик прокомментировала идею польского депутата оценить «ущерб» со стороны России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление депутата от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуша Мулярчика о том, что Варшаве необходимо оценить ущерб, «причинённый Польше Россией» во времена Второй мировой войны.

«Сегодняшняя власть не только перечёркивает как финансовую, так и в натуральном виде полученную помощь от СССР на подъём страны после немецкой оккупации, но и достижения самих поляков, социалистов, коммунистов, рабочих, которые на только боролись в сопротивлении нацистам, но и восстанавливали послевоенную Польшу», — рассказала Федосова.

Также, по словам аналитика, депутат оговорился, что для предъявления польского счёта нужно «дождаться подходящего политического момента», а, как подчеркнула эксперт, «исторический тренд сегодня таков, что момент этот не представится».

Ранее Мулярчик предложил оценить нанесённый Польше «ущерб со стороны России».

По его мнению, этот вопросы может исследовать польский Институт военных потерь Яна Карского.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов осудил в беседе с RT эту идею.