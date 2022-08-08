Депутат Мулярчик предложил оценить нанесённый Польше «ущерб со стороны России»

Депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшаве необходимо оценить ущерб, «причинённый Польше Россией» во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.

«Думаю, что однозначно стоит оценить потери, нанесённые Польше Россией во время Второй мировой войны и во время оккупации, а затем дождаться подходящего политического момента», — сказал он.

По его мнению, этот вопрос может исследовать польский Институт военных потерь Яна Карского.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.

В начале июня посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю.