Историк осудил идею польского депутата оценить «ущерб» со стороны России в период войны

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT заявление депутата от правящей польской партии «Право и справедливость» Аркадиуша Мулярчика, что Варшаве необходимо оценить ущерб, «причинённый Польше Россией» во времена Второй мировой войны.

Кнутов назвал заявление Мулярчика провокационным.

«Польше, прежде чем считать «ущерб», причинённый Советским Союзом (хотя такого «ущерба» ни на деле, ни по факту не было), нужно компенсировать России те земли, которые Советский Союз передал в своё время Польше. Это достаточно значительные территории... Плюс к этому надо тогда посчитать весь экономический вклад, который внёс Советский Союз начиная с 1945 года в восстановление Польши: предоставление товаров, газа, нефти не по мировым ценам, а по льготным... Потребовать выплаты компенсации родственникам, чьи деды и прадеды погибли при освобождении Польши», — объяснил историк.

По его мнению, «не мы должны Польше, а поляки должны нам — как Советскому Союзу, так и России».

Ранее Мулярчик предложил оценить нанесённый Польше «ущерб со стороны России».

По его мнению, этот вопросы может исследовать польский Институт военных потерь Яна Карского.

13 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.