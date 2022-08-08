Foreign Policy: Запад передал Украине около $11 млрд финансовой помощи
По данным Кильского института мировой экономики, западные страны пообещали предоставить Киеву более $31 млрд.
«На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — отмечается в тексте.
Ранее американский президент Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий предоставление Украине военной помощи в размере $550 млн.