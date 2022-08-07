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Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу России

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Экономические санкции западных стран дали обратный эффект и оказали услугу России. Об этом заявил бывший финансист с Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу России
  • РИА Новости

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину», — отметил Хадсон.

По его словам, в результате санкционных мер Запада российская экономика становится самодостаточной.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

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