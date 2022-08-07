Военные Израиля поразили в секторе Газа 139 целей «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля в рамках операции «Рассвет» поразила в секторе Газа 139 целей «Исламского джихада».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Также сообщается, что в ответ в сторону израильской территории было запущено 585 ракет, из них 185 были перехвачены в небе над Израилем.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада».

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение продолжать наносить удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.