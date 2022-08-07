Сенатор Пушков назвал раскол в НАТО «самым страшным кошмаром» Брюсселя
Пушков подчеркнул, что Анкара является ценным членом Североатлантического альянса, в руках которой находятся ключи от Ближнего и Среднего Востока.
Именно поэтому, отметил сенатор, Запад вряд ли будет готов объявить Турции «политическую войну».
«Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал Пушков.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.