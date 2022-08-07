военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенатор Пушков назвал раскол в НАТО «самым страшным кошмаром» Брюсселя

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал статью Financial Times, в которой заявили, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией.

Пушков подчеркнул, что Анкара является ценным членом Североатлантического альянса, в руках которой находятся ключи от Ближнего и Среднего Востока.

Именно поэтому, отметил сенатор, Запад вряд ли будет готов объявить Турции «политическую войну».

«Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал Пушков.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить