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FT: западные страны выражают обеспокоенность углублением сотрудничества России и Турции

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Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что шесть неназванных западных чиновников выразили обеспокоенность совместным заявлением президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении расширять двустороннее сотрудничество в области торговли и энергетики.

Один из чиновников Европейского союза, имя которого не приводится, отметил, что в ЕС «всё более и более внимательно» следят за сотрудничеством России и Турции.

Ещё один чиновник заявил, что отношение Анкары к Москве является «крайне оппортунистическим».

«Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин и Эрдоган условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

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