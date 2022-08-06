WSJ: Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда»

Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда». Об этом заявила аналитик Мишель Гурфинкель в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский «Римленд», который противостоит континентальным державам Евразии — Китаю и России», — говорится в сообщении.

По словам Гурфинкель, о разработке новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне американского президента Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырёхсторонней группы лидеров США, Израиля, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.

Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.