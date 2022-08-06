WSJ: Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда»
- AP
«Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский «Римленд», который противостоит континентальным державам Евразии — Китаю и России», — говорится в сообщении.
По словам Гурфинкель, о разработке новой стратегической концепции свидетельствуют ближневосточное турне американского президента Джо Байдена, а также онлайн-саммит четырёхсторонней группы лидеров США, Израиля, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов.
Ранее Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, а также признать реальность, в которой нет места американской гегемонии.
Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.