Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах
- AP
«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», — приводит РИА Новости комментарий читателя.
Другой читатель отметил, что Турция в последнее время наращивает сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива.
Ранее Путин и Эрдоган в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.
Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.