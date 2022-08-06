Читатели Haber7 поддержали решение России и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчётов за газ на национальные валюты.

«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», — приводит РИА Новости комментарий читателя.

Другой читатель отметил, что Турция в последнее время наращивает сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.

По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.

Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.