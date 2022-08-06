Экс-президент США Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — приводит его слова ТАСС.

Трамп допустил, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для действий Китая.

«Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси. — RT) туда поехала», — заключил он.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.