военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-президент США Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Экс-президент США Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
  • AP

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — приводит его слова ТАСС.

Трамп допустил, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для действий Китая.

«Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси. — RT) туда поехала», — заключил он.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить