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FP: политика премьера Венгрии Орбана стала «троянским конём» России для стран Евросоюза

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Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Об этом заявила аналитик Аманда Коукли в статье издания Foreign Policy.
FP: политика премьера Венгрии Орбана стала «троянским конём» России для стран Евросоюза
  • AP

«Троянский конь (президента России Владимира. — RT) Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в сообщении.

Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила Коукли.

Ранее в Совете ЕС сообщили, что Венгрия и Польша стали единственными из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Орбан также заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта.

26 июля в Венгрии был создан Совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений.

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