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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Брюссель «не начальник» для Будапешта

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта.

«Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация», — цитирует заявление Орбана из его соцсетей РИА Новости

По словам венгерского премьера, Будапешт участвует в принятии совместных решений ЕС.

«Если они не подходят и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — заявил он

26 июля в Венгрии был создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений. Его возглавил премьер-министр Орбан.

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