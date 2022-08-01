Премьер Венгрии Орбан заявил, что Брюссель «не начальник» для Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта.

«Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация», — цитирует заявление Орбана из его соцсетей РИА Новости.

По словам венгерского премьера, Будапешт участвует в принятии совместных решений ЕС.

«Если они не подходят и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится», — заявил он

26 июля в Венгрии был создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений. Его возглавил премьер-министр Орбан.