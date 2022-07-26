В Венгрии создали совет обороны под руководством премьера Орбана

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В Венгрии создан совет обороны с особыми полномочиями для принятия политических решений. Его возглавил премьер-министр страны Виктор Орбан.
В Венгрии создали совет обороны под руководством премьера Орбана
  • AFP
  • © GABRIEL BOUYS

Об этом сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.

По его словам, в связи со спецоперацией на Украине, последовавшим за ней европейским экономическим кризисом и усилением миграционного давления Венгрии необходимо в ближайшие годы уделить особое внимание «защите безопасности и суверенитета».

«Совет обороны является форумом для принятия государственных политических решений с особыми полномочиями, председателем является премьер-министр, а секретарем — главный советник по национальной безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

Также он заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

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